Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Лидер сборной Украины продолжит карьеру в России
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Ермак уверен в проведении саммита "нормандской четверки" в 2020 году

Ермак уверен в проведении саммита "нормандской четверки" в 2020 году
16:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Правительство Украины видит продвижения в вопросах урегулирования конфликта на востоке Украины и надеется на очередную встречу лидеров "Нормандской четверки" в текущем году.

Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я уверен, что в этом году саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России состоится в Берлине", - заявил глава ОП.

По его словам, диалог между Киевом и Москвой, хотя и сложный иногда, но все равно продолжается.

"Не убил - уже хорошо": Зеленский пострелял из лука (Видео)

Агентство напоминает, что на последней высшей встрече глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России в Париже в декабре 2019 года было достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращение огня и разведении войск и военной техники вдоль линии соприкосновения, но оно не было выполнено

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Россия, РФ, Нормандский формат, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
02 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
03 Порезали колеса и выстрелили в стекло: на Харьковщине задержали мужчин, угрожавших полицейским
04 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
05 Волшебная таблетка для продления жизни: продукт, который предотвращает раннюю смерть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Регионы с наибольшим суточным приростом случаев СOVID-19
Проект &quot;Стена&quot; на границе с РФ готов на 40%
Проект "Стена" на границе с РФ готов на 40%
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Автофиксация в действии: третий день подряд число нарушений снижается
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь