Ермак уверен в проведении саммита "нормандской четверки" в 2020 году

Новости Украины:Правительство Украины видит продвижения в вопросах урегулирования конфликта на востоке Украины и надеется на очередную встречу лидеров "Нормандской четверки" в текущем году.

Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я уверен, что в этом году саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России состоится в Берлине", - заявил глава ОП.

По его словам, диалог между Киевом и Москвой, хотя и сложный иногда, но все равно продолжается.

Агентство напоминает, что на последней высшей встрече глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России в Париже в декабре 2019 года было достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращение огня и разведении войск и военной техники вдоль линии соприкосновения, но оно не было выполнено