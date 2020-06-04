Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов

Новости Украины:Украина и Турция ведут консультации о возобновлении регулярного авиасообщения между странами.

Об этом в интервью турецкому изданию Hurriyet сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Украина и Турция начали консультации по запуску регулярных рейсов между нашими странами. По моему мнению, это будет очень важным для поддержания динамики туристического сезона этого года. Мы надеемся получить хорошие новости по этому поводу в ближайшее время», - сказал Сыбига.

Дипломат убежден, что Турция будет оставаться одним из приоритетных направлений отдыха для граждан Украины, как это было до эпидемии коронавируса.

«Турция стала одним из любимых мест отдыха украинцев - это факт ... В прошлом году количество туристов, приезжающих в Турцию из Украины, превысило 1,5 миллиона. Мы получили информацию от Министерства культуры и туризма о том, каким будет туристический сезон в этом году, и передали ее соответствующим органам власти в Украине», - сообщил дипломат.

Он также напомнил, что с 20 мая гражданам Украины было предоставлено разрешение приезжать в Турцию на лечение. Обе страны ранее высказывались за возобновление авиасообщения с 1 июля.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин. На заседании правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятие карантина.