В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине

Новости Украины:Депутат не исключила, что главу ведомства вызовут на отчет в сессионном зале парламента.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, деятельность какого министерства вызывает больше вопросов.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас достаточно сложное министерство во времена коронавируса — это Министерство здравоохранения. С одной стороны, можно им посочувствовать, потому что на их плечи легла большая ответственность; а с другой, есть некоторые вопросы. В частности, вопросы по закупкам", - сказала она.

Янченко также ответила, будут ли вызывать министра здравоохранения для доклада в Верховную Раду.

"Я думаю, что вызвать Степанова (на час вопросов правительства - ред.) будет в планах. Более того, предлагали даже сегодня его позвать, но остановились на одном министре. Объективно час для доклада и вопросов - это не очень много. Но будет возможность послушать Степанова, например, на следующей пленарной неделе", - сказала она.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.