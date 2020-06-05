Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине

В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
21:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Депутат не исключила, что главу ведомства вызовут на отчет в сессионном зале парламента.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, деятельность какого министерства вызывает больше вопросов.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас достаточно сложное министерство во времена коронавируса — это Министерство здравоохранения. С одной стороны, можно им посочувствовать, потому что на их плечи легла большая ответственность; а с другой, есть некоторые вопросы. В частности, вопросы по закупкам", - сказала она.

Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования

Янченко также ответила, будут ли вызывать министра здравоохранения для доклада в Верховную Раду.

"Я думаю, что вызвать Степанова (на час вопросов правительства - ред.) будет в планах. Более того, предлагали даже сегодня его позвать, но остановились на одном министре. Объективно час для доклада и вопросов - это не очень много. Но будет возможность послушать Степанова, например, на следующей пленарной неделе", - сказала она.

Как сообщалось, сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВР, Кабмин, ОП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь