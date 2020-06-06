Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
Резников анонсировал "адаптивный режим открытия КПВВ"
"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева
Верещук не исключает своего баллотирования на пост главы КГГА
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева

"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:"Слуга народа" Ирина Верещук не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра киевского городского головы.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция", - сказала Верещук.

В то же время она отметила, что сейчас у нее "такого разговора с Президентом не было, но вопрос открытый".

Арахамия: От "Слуги народа" в мэры Киева могут выдвинуть женщину

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от их политсилы может стать женщина, имя которой разглашать пока не хотят.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, КГГА, Ирина Верещук, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чеснок: чем полезен и чем опасен
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 "Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19
04 Президент выступил за легализацию частных армий в Украине
05 Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei
Америка угрожает Канаде санкциями за сотрудничество с Huawei
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь