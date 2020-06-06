"Есть и такая амбиция": Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра Киева

Новости Украины:"Слуга народа" Ирина Верещук не исключает, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не исключает своего баллотирования на пост мэра киевского городского головы.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У меня есть планы, они амбициозные, и среди этих планов, конечно, есть и такая амбиция", - сказала Верещук.

В то же время она отметила, что сейчас у нее "такого разговора с Президентом не было, но вопрос открытый".

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии журналистам заявил, что кандидатом на пост мэра Киева от их политсилы может стать женщина, имя которой разглашать пока не хотят.