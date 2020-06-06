"У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ

Новости Украины:Кулеба говорит, что никто в украинской власти не выполняет прихотей Кремля.

Украинская власть занимает четкую и принципиальную позицию относительно решения конфликта на Донбассе, а обвинения в исполнении "прихотей Кремля" являются безосновательными.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Никто в украинской власти не выполняет никаких прихотей Кремля... Я и Алексей (Резников. – ред.) неоднократно становились объектами критики МИД России и российской пропаганды за то, что у нас есть жесткая и принципиальная позиция, направленная на защиту интересов Украины и украинских граждан", - сказал Кулеба.

Как пример такой позиции он назвал отказ от прямого диалога с представителями ОРДЛО, требование вывода российских войск и незаконных вооруженных формирований с территории страны, возвращение контроля над границей.

В этом контексте дипломат отметил, что лучшая оценка – это оценка врага, ибо "дома хорошей оценки не дождешься".

"И когда Россия бросается на меня, на Алексея (Резникова, - ред.), на Президента и начинает критиковать нас за то, что мы слишком жесткие и неконструктивные, а тут мы приходим и выслушиваем, что мы прихоти Кремля выполняем, что-то не сходится в этой картинке", - отметил глава МИД.

Как сообщалось ранее, украинская делегация во главе с министром иностранных дел Кулебой 2 июня находилась в Берлине, где провела переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. На повестке дня были, в частности, деоккупация ОРДЛО и Крыма; поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы; европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года и тому подобное.