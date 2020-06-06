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Требуют отвода следователей ГБР: Адвокаты Порошенко оспаривают бездействие Венедиктовой

Требуют отвода следователей ГБР: Адвокаты Порошенко оспаривают бездействие Венедиктовой
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Поскольку Офис Генпрокурора не отреагировал на заявления, адвокаты Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Адвокаты Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, поскольку Офис Генпрокурора не отреагировал на пять заявлений об уголовных правонарушениях.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность", со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.

"Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора до суда", - заявил он, добавив, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) подали в Офис Генерального прокурора 3 июня.

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"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытающихся блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супружеской чете Порошенко", - сказал Головань.

Он также сообщил, что судебное заседание, на котором должны были рассматривать апелляцию на решение Печерского суда об аресте картин, 5 июня не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства. Поэтому адвокаты Порошенко направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи об аресте картин в музее Ивана Гончара. Они хотят получить ответ, может ли музей открыть выставку для посетителей.

Как сообщалось, 26 мая Порошенко не пришел на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу культурных ценностей. Вместо этого он в Музее Ивана Гончара представил выставку картин из своей частной коллекции.

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Представители ГБР тогда пришли в Музей Ивана Гончара. По словам представителей учреждения, силовики выломали дверь.

В ГБР заявили, что прибыли в музей, чтобы вручить Порошенко сообщение о вызове на допрос и провести следственные действия. При этом в ГБР утверждают, что администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий, поэтому было задействовано спецподразделение.

Ранее ГБР обнародовало на своем Telegram-канале повторный вызов на допрос Петра Порошенко на 29 мая в рамках расследования двух уголовных производств: относительно перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, а также по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может нанести существенный ущерб государственным интересам.

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Украина, Суд, ГБР.
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