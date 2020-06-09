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Зеленский презентовал нового главу Службы внешней разведки

Зеленский презентовал нового главу Службы внешней разведки
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства представил председателя Службы внешней разведки Украины.

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки Украины (СВР) нового председателя - Валерия Кондратюка.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюку успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", - сказал Зеленский.

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Он выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Президент также вручил вновь новому главе СВР служебное удостоверение.

На церемонии присутствовали Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Владимир Зеленский, Служба внешней разведки, Валерий Кондратюк, Офис Президента.
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