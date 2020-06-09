Президент поручил реформировать Службу внешней разведки

Новости Украины:Владимир Зеленский обнародовал задачи Службы внешней разведки и поручил новому руководителю Валерию Кондратюку ее реформировать.

Президент Владимир Зеленский обнародовал задачи Службы внешней разведки и поручил новому руководителю Валерию Кондратюку ее реформировать.

Об этом заявил сообщает пресс-служба главы государства.

"Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета - это ключевая функция разведки", - сказал Зеленский, представляя нового председателя СЗР.

По его словам, Служба внешней разведки также должна эффективно сопровождать политический диалог по возвращению оккупированных территорий.

"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание нового главы СВР на вопросе защиты национальных экономических интересов Украины и отметил, что торможение невыгодных нашей стране проектов должна быть точкой сосредоточения усилий разведки.

Служба также должна способствовать украинскому ОПК в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники.

"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, – это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", – отметил Президент.

Не менее важно выявление, предупреждение и противодействие враждебным информационным операциям.

Кроме того, СВР должна заниматься защитой украинцев за рубежом в условиях глобальных потрясений, прежде всего пандемии коронавируса, а также от посягательств террористов и международной преступности.

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, внедрив современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями», – отметил глава государства.