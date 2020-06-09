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Президент поручил реформировать Службу внешней разведки

Президент поручил реформировать Службу внешней разведки
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский обнародовал задачи Службы внешней разведки и поручил новому руководителю Валерию Кондратюку ее реформировать.

Президент Владимир Зеленский обнародовал задачи Службы внешней разведки и поручил новому руководителю Валерию Кондратюку ее реформировать.

Об этом заявил сообщает пресс-служба главы государства.

"Разведка должна эффективно выявлять все потенциальные угрозы и вызовы украинским интересам и противодействовать им. Получение упреждающей информации о планах и намерениях врагов нашей государственности, независимости, нашего суверенитета - это ключевая функция разведки", - сказал Зеленский, представляя нового председателя СЗР.

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По его словам, Служба внешней разведки также должна эффективно сопровождать политический диалог по возвращению оккупированных территорий.

"Жду от службы разведывательную информацию для разработки оптимальной переговорной позиции Украины как в Минске, так и во время заседания в Нормандском формате. Вы должны приложить все усилия для сохранения международной поддержки Украины", – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание нового главы СВР на вопросе защиты национальных экономических интересов Украины и отметил, что торможение невыгодных нашей стране проектов должна быть точкой сосредоточения усилий разведки.

Служба также должна способствовать украинскому ОПК в разработке и производстве собственных образцов вооружения и военной техники.

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"Научно-техническая информация, добытая в интересах украинских предприятий, – это технологический прорыв нашей промышленности и новые рабочие места для граждан Украины", – отметил Президент.

Не менее важно выявление, предупреждение и противодействие враждебным информационным операциям.

Кроме того, СВР должна заниматься защитой украинцев за рубежом в условиях глобальных потрясений, прежде всего пандемии коронавируса, а также от посягательств террористов и международной преступности.

"Выполнение этих задач требует оптимизации организационной структуры, всех аспектов разведывательной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников украинской внешней разведки. Валерий Витальевич, поручаю вам профессионально реформировать Службу внешней разведки Украины, внедрив современные модели управления разведывательной деятельностью, персоналом и стратегическими коммуникациями», – отметил глава государства.

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Украина, Владимир Зеленский, ОП.
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