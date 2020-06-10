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Среда, 10.06.2020

ГБР сняло видео о неявках пятого президента Порошенко на допросы

Госбюро расследований опубликовало видео о неявках пятого президента Петра Порошенко на допросы, в котором есть кадр из программы студии "Квартал 95" и упоминаются некие "порохоботы". В целом видео состоит из нарезки новостных сюжетов, в которых сообщается о неявках политика на допросы, и интерпретации ГБР причин неявок. Кадр из 95 квартала появляется примерно на 1:50. Актер студии Степан Казанин говорит: "Чихать хотел Петр Порошенко". Также с 2:38 появляются кадры, на которых, судя по лозунгам, запечатлены сторонники пятого президента. В ГБР их назвали "порохоботами" и считают, что Порошенко ими "прикрывается". В конце ролика указано, что Порошенко 25 раз не приходил на допросы, но некоторые даты допросов дублируются. Такие действия политика, считают в ГБР, "препятствует быстрому, полному и непредвзятому расследованию".
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