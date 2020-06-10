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Зеленский нарушил карантин: полиция составила админпротокол

Зеленский нарушил карантин: полиция составила админпротокол
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений во время посещения кафе в Хмельницком.

Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантинных ограничений в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.

"В результате проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото обнародовала пресс-служба президента.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины во время рабочей поездки в Хмельницкий.

"Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос", - сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

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Полиция, Хмельницкий, Карантин, Владимир Зеленский.
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