Дело Шеремета: cуд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает gресс-службу суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения, решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года - оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Юлии Кузьменко до 24 июля.
Как сообщалось, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.
По версии следствия, именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.