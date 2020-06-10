Дело Шеремета: cуд отказался освободить Кузьменко из-под стражи

Новости Украины:Cуд оставил под стражей подозреваемe в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтерку Юлию Кузьменко.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает gресс-службу суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения, решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года - оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Юлии Кузьменко до 24 июля.

Как сообщалось, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

По версии следствия, именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета. Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.