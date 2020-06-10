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Суд снова разрешил арестовать Жеваго

Суд снова разрешил арестовать Жеваго
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Печерский суд вновь разрешил арестовать экс-депутата и мажоритария Ferrexpo Жеваго.

Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-народному депутату, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

"Сегодня Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном бюро расследований (ГБР) в среду.

Ранее пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называлось, сообщила, что Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генпрокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит". Генпрокуратура уточняла, что подозрение экс-нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание", - указывала тогда Генпрокуратура.

Жеваго проиграл в Верховном Суде спор с НБУ на 1,5 млрд грн

Еще ранее, в конце сентября, Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых на тот момент находились в международном и государственном розыске.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская обл.), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

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Печерский суд, ГБР, Константин Жеваго.
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