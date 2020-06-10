Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг ложные слухи о создании в Закарпатской области отдельного района для венгров в Украине - Береговского.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", свою позицию относительно процессов вокруг Береговского района министр обнародовал в среду 10 июня.

Накануне на сайте "Радио Свобода" вышла колонка Андрея Любки, в которой утверждается, что власти Украины пошла на уступки Будапешту в вопросе Береговского района. Автор анализирует новые проекты будущих районов в Украине, обнародованные Министерством развития громад и территорий.

Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

"Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет только о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы", - пояснил министр на своей официальной Facebook-странице.

По его словам, решение о присоединении этого района принимали не МИД, однако министерство поддерживает административно-территориальную реформу, "действительно европейскую и прогрессивную".

Кулеба заверил, что во время визита в Будапешт 29 мая не брал никаких обязательств создать Береговский район.

"МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - заверил министр.

Он также назвал фейком то, что дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией.

"Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы наносили вред суверенитету и территориальной целостности Украины", - убеждает министр.