ЦИК нашла замену Ткаченко в Раде

Депутат от "Слуги народа" Маслов получил мандат вместо Ткаченко.

ЦИК признала избранным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который заходит в парламент в связи со сложением Александром Ткаченко депутатских полномочий после назначения на должность министра культуры и информполитики.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директор ООО "АВИН ТРЕЙД", проживает в Днипре, члена политической партии "Слуга народа", включенного в ее избирательный список под № 138", - говорится в сообщении.

В ЦИК пояснили, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Александра Ткаченко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Верховная Рада 4 июня назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.