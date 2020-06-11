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ЦИК нашла замену Ткаченко в Раде

ЦИК нашла замену Ткаченко в Раде
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Депутат от "Слуги народа" Маслов получил мандат вместо Ткаченко.

ЦИК признала избранным депутатом от "Слуги народа" Дениса Маслова, который заходит в парламент в связи со сложением Александром Ткаченко депутатских полномочий после назначения на должность министра культуры и информполитики.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Маслова Дениса Вячеславовича, 1983 года рождения, образование высшее, директор ООО "АВИН ТРЕЙД", проживает в Днипре, члена политической партии "Слуга народа", включенного в ее избирательный список под № 138", - говорится в сообщении.

Вакарчук заявил, что слагает депутатские полномочия

В ЦИК пояснили, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Александра Ткаченко в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Верховная Рада 4 июня назначила Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины.

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Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Минкульт, Александр Ткаченко, Денис Маслов.
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