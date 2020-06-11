Кулеба просит представителей ЕС усилить санкции против РФ

Глава министерства иностранных дел Украины ждет усиления санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями международного права в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Так, 11 июня, по приглашению Европейской народной партии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в качестве гостя принял участие в заседании министров иностранных дел ЕНП.

"Министр обратил особое внимание на нежелании российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки", ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава МИДа подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму.

Также он отметил недопустимость намерений Москвы незаконно организовать на полуострове референдум по изменениям в конституцию РФ.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министр представил ожидания Украины относительно новых амбициозных задач в рамках инициативы "Восточное партнерство" и призвал представителей Европейской народной партии поддержать перспективу распространения на восточных партнеров "Четырех свобод" ЕС - свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей - как стратегическую цель "ВП".

"Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины в этом является лучшим стимулом", - сказал Кулеба.

Отмечается, что участники мероприятия выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили настрой на сохранение санкционного и политического давления на РФ. Министры иностранных дел также высоко оценили достижения Украины в процессе реформ и шаги украинского государства в поддержке ее европейских стремлений.