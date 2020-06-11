Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Шмыгаль назвал условия для ужесточения карантина
Достижения нового Кабмина за 100 дней работы: отчет Шмыгаля (Видео)
100 дней Кабмина: отчет Шмыгаля (Видео)
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности
Тина Кароль получила роль в сериале: подробности

Кулеба просит представителей ЕС усилить санкции против РФ

Кулеба просит представителей ЕС усилить санкции против РФ
18:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Глава министерства иностранных дел Украины ждет усиления санкции против России за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями международного права в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИДа.

Так, 11 июня, по приглашению Европейской народной партии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в качестве гостя принял участие в заседании министров иностранных дел ЕНП.

"Министр обратил особое внимание на нежелании российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки", ограничение доступа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей представителей ОБСЕ и других международных организаций, а также продолжающуюся массовую паспортизацию Россией украинского населения этих регионов", - говорится в сообщении.

СБУ призывает украинцев не ехать в Россию

Сообщается, что глава МИДа подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ в связи с продолжающимися и новыми грубыми нарушениями Россией прав человека и международного права в оккупированном Крыму.

Также он отметил недопустимость намерений Москвы незаконно организовать на полуострове референдум по изменениям в конституцию РФ.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул Кулеба.

МИД планирует внести изменения в процесс получения украинской визы

Кроме того, министр представил ожидания Украины относительно новых амбициозных задач в рамках инициативы "Восточное партнерство" и призвал представителей Европейской народной партии поддержать перспективу распространения на восточных партнеров "Четырех свобод" ЕС - свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей - как стратегическую цель "ВП".

"Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины в этом является лучшим стимулом", - сказал Кулеба.

Отмечается, что участники мероприятия выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили настрой на сохранение санкционного и политического давления на РФ. Министры иностранных дел также высоко оценили достижения Украины в процессе реформ и шаги украинского государства в поддержке ее европейских стремлений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкции, РФ, МИД Украины, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные платья 2020-2021 – тренды платьев, новинки (Фото)
02 В Украине рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки
03 Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
04 Сутки после удаления из каталога HBO Max: "Унесенные ветром" стал лидером продаж Amazon
05 Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
СБУ призывает украинцев не ехать в Россию
В Украине появится еще один правоохранительный орган
В Украине появится еще один правоохранительный орган
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
НБУ принял решение снизить учетную ставку для поддержки экономики
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Но это не точно: Battlefield 3 Remaster выйдет на PlayStation 5 и Xbox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь