В Кабмине поведали, как будет внедряться пенсионная реформа

Денис Шмыгаль рассказал, что правительство хочет внедрять пенсионную реформу постепенно.

Правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев, разработанные министерством (социальной политики - ред.), будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово, много с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство будет презентовать и вводить реформу довольно мягко для украинцев, но это будет довольно весомая реформа, которая даст людям возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в будущем.

"То есть мы эти вещи уже прописали концептуально, и министерство работает над конкретными законодательными инициативами для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и приемлемым для общества", - подчеркнул Шмыгаль.