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В Кабмине поведали, как будет внедряться пенсионная реформа

В Кабмине поведали, как будет внедряться пенсионная реформа
18:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Денис Шмыгаль рассказал, что правительство хочет внедрять пенсионную реформу постепенно.

Правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Программы по улучшению ситуации для социально незащищенных слоев, разработанные министерством (социальной политики - ред.), будут представлены министром. Мы уже много сделали пошагово, много с точки зрения концепции пенсионного обеспечения, с точки зрения развития накопительной системы в Украине", - сказал Шмыгаль.

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Премьер отметил, что правительство будет презентовать и вводить реформу довольно мягко для украинцев, но это будет довольно весомая реформа, которая даст людям возможность фактически управлять своим пенсионным обеспечением в будущем.

"То есть мы эти вещи уже прописали концептуально, и министерство работает над конкретными законодательными инициативами для того, чтобы перейти к этому мягким способом, но очень понятным и приемлемым для общества", - подчеркнул Шмыгаль.

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Кабмин, Пенсионная реформа, Денис Шмыгаль.
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