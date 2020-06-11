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Кулеба заявил, что Украина не будет изменять закон об образовании в угоду Венгрии

Кулеба заявил, что Украина не будет изменять закон об образовании в угоду Венгрии
23:54 Чт, 11 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании по требованию Венгрии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений, кроме рекомендованных Венецианской комиссией, по требованию Венгрии.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон об образовании, кроме тех, которые были оговорены решение Венецианской комиссии, для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.

Он напомнил, в частности, что Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала продлить переходный период для перехода на новую систему обучения.

Министр подчеркнул, что Украина не будет менять принципы образовательного закона.

Одновременно он отметил, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не возражала, что украинцы венгерского происхождения владеть государственным — украинским языком.

Вместе с тем Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сеператизму, приводя при этом примеры Донбассе или Крыму.

"У нас не было на Донбассе сепаратизма. У нас не было в Крыму сепаратизма. У нас — российская агрессия. Если бы Россия не зашла на Донбасс, если бы она не зашла в Крым, мы бы нашли решение для тех проблем в обществе внутри нашего внутреннего украинского диалога", - добавил министр.

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии осложнились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании".

Закон во втором чтении и в целом приняли 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября 2017 года. Согласно нормам этого документа, расширено использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность касаемо будущего венгерского меньшинства в Украине.

В октябре 2019 года Президент Владимир Зеленский проинформировал генерального секретаря НАТО, что Украина уже выполнила шесть из семи рекомендаций Венецианской комиссии относительно внесения изменений в закон об образовании в вопросе защиты национальных меньшинств.

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МИД, Венгрия, Дмитрий Кулеба.
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