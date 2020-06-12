Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
На сайте МВФ появился Меморандум с Украиной
На сайте МВФ появился Меморандум с Украиной
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"
Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"

В МИД Украины отреагировали на призыв Грузии из-за высказываний Саакашвили

В МИД Украины отреагировали на призыв Грузии из-за высказываний Саакашвили
00:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на действия Грузии из-за заявлений Михаила Саакашвили.

Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя содержание разговора Посла Украины в Грузии Игоря Долгова с представителями внешнеполитического ведомства государства.

"11 июня 2020 года Посла Украины в Грузии Игоря Долгова пригласили в Министерство иностранных дел Грузии из-за обеспокоенности грузинской стороны по поводу отдельных высказываний гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. В ходе беседы грузинская сторона подчеркнула, что расценивает заявления господина Саакашвили как вмешательство иностранного гражданина во внутреннюю политику Грузии", - заявила Зеленко.

По словам дипломата, в повестке дня разговора среди прочего также находились вопросы дальнейшего развития стратегических украинского-грузинских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В частности, отметила она, речь шла о перспективах развития "Восточного партнерства", эпидемиологической ситуации в Украине и Грузии и взаимодействие государств в вопросе возвращения граждан на родину.

"Содержание разговора в МИД Грузии посол Украины оперативно довел до сведения руководства МИД Украины. Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напоминаем, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отметил, что были ожидания, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, МИД, Михаил Саакашвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
02 "Пленки Ермака": НАБУ взялось за расследование
03 COVID-19 в Беларуси: прирост новых больных стремительно падает
04 Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
05 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Елизавета II впервые пообщалась в Zoom (Видео)
Елизавета II впервые пообщалась в Zoom (Видео)
В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
Телеканал &quot;Дом&quot; переходит под крыло Минреинтеграции
Телеканал "Дом" переходит под крыло Минреинтеграции
Моделинг и наркотики: Алла Костромичова опровергла распространенный миф в мире моды
Моделинг и наркотики: Алла Костромичова опровергла распространенный миф в мире моды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь