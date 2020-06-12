В МИД Украины отреагировали на призыв Грузии из-за высказываний Саакашвили

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на действия Грузии из-за заявлений Михаила Саакашвили.

Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя содержание разговора Посла Украины в Грузии Игоря Долгова с представителями внешнеполитического ведомства государства.

"11 июня 2020 года Посла Украины в Грузии Игоря Долгова пригласили в Министерство иностранных дел Грузии из-за обеспокоенности грузинской стороны по поводу отдельных высказываний гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. В ходе беседы грузинская сторона подчеркнула, что расценивает заявления господина Саакашвили как вмешательство иностранного гражданина во внутреннюю политику Грузии", - заявила Зеленко.

По словам дипломата, в повестке дня разговора среди прочего также находились вопросы дальнейшего развития стратегических украинского-грузинских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В частности, отметила она, речь шла о перспективах развития "Восточного партнерства", эпидемиологической ситуации в Украине и Грузии и взаимодействие государств в вопросе возвращения граждан на родину.

"Содержание разговора в МИД Грузии посол Украины оперативно довел до сведения руководства МИД Украины. Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напоминаем, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отреагировал на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и отметил, что были ожидания, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику Грузии.