Кулеба озвучил критерии для принятия двойного гражданства

Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное введение двойного гражданства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для принятия двойного гражданства.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

“Этот вопрос (двойного гражданства — ред.) вызывает дискуссии. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцы по разным причинам выехали за границу, но хотят оставаться гражданами Украины и в самые трудные времена помогали Украине”, — сказал Кулеба.

Он добавил, что в разработке такого законодательства должны быть учтены определенные критерии.

“Первое — двойное гражданство невозможно для государственных служащих и второе — никакого гражданства со страной агрессором. Это могут будут дополнительные критерии”, — добавил он.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о двойном гражданстве может быть вынесен на любое заседание ВР.