Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Кравчук призвал не сравнивать Берегово с Донбассом
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink
SpaceX запустит очередную партию интернет-спутников Starlink

Кулеба озвучил критерии для принятия двойного гражданства

Кулеба озвучил критерии для принятия двойного гражданства
02:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Обновлено: 02:55 Сегодня
Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное введение двойного гражданства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия для принятия двойного гражданства.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

“Этот вопрос (двойного гражданства — ред.) вызывает дискуссии. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцы по разным причинам выехали за границу, но хотят оставаться гражданами Украины и в самые трудные времена помогали Украине”, — сказал Кулеба.

Он добавил, что в разработке такого законодательства должны быть учтены определенные критерии.

Стефанчук: законопроект о двойном гражданстве могут вынести на любое заседание Рады

“Первое — двойное гражданство невозможно для государственных служащих и второе — никакого гражданства со страной агрессором. Это могут будут дополнительные критерии”, — добавил он.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о двойном гражданстве может быть вынесен на любое заседание ВР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Двойное гражданство, Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Послы G7 ждут от Украины реформ в оборонной сфере
02 Смертность в Украине: Госстат объяснился за отсутствие весенних данных
03 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
04 "Пленки Ермака": НАБУ взялось за расследование
05 Пройдите тест и изучите свое внутреннее "я"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
В мире уже более 7,5 млн человек болеют коронавирусом
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
Байден считает, что Трампа ждет военный переворот
Телеканал &quot;Дом&quot; переходит под крыло Минреинтеграции
Телеканал "Дом" переходит под крыло Минреинтеграции
Моделинг и наркотики: Алла Костромичова опровергла распространенный миф в мире моды
Моделинг и наркотики: Алла Костромичова опровергла распространенный миф в мире моды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь