Стефанчук прокомментировал закон о референдуме

Руслан Стефанчук отметил, что законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение.

Законопроект о возможности изменения территории Украины на референдуме направлен исключительно на увеличение территории страны.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук спросила у него, для чего надо было создавать такой инструмент, которым можно подправить территорию Украины.

"Это устаревшая информация. В этом законопроєкті №3612 эта редакция была приведена в соответствие, как это говорит статья 73 Конституции Украины. Там четко сказано, вопрос об изменении территории Украины решаются всеукраинским референдумом.

Поэтому только вопрос, если будет поднят об изменении территории Украины, это Конституционное требование, мы не могли обойти ее в законе. Но в то же время в предохранителях мы поставили, что не могут быть вынесены вопросы, которые разрушают территориальную целостность, то есть изменение территорий Украины может идти, условно говоря, только на ее приращение", – ответил он.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что конфликтная ситуация в Береговом требует обсуждений, однако о сепаратизме здесь речь не идет.