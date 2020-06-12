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Украинская делегация с рабочим визитом отправилась в Париж

Украинская делегация с рабочим визитом отправилась в Париж
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
Украинская делегация в пятницу, 12 июня, отправилась на переговоры в Париж

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министры обороны Андрей Таран и культуры и информационной политики Александр Ткаченко в пятницу будут находиться с визитом в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"12 июня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации совершит однодневный рабочий визит во Францию", - говорится в сообщении.

По данным ОП, запланирована встреча Ермака с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, представляющим Францию на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата.

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Отмечается, что делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав также вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и советник Президента Руслан Демченко.

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Париж, Александр Ткаченко, ТКГ, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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