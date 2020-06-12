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У Порошенко заявили, что за ним установлена незаконная слежка

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У Порошенко заявили, что за ним установлена незаконная слежка
14:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: eurosolidarity.org
Обновлено: 14:13 Сегодня
Представители "Евросолидарности" обнаружили, что за их лидером следят, и ждут объяснений от главы украинского государства.

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что за лидером партии пятым президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка и требует объяснений от президента Владимира Зеленского.

Об этом заявляет пресс-служба "Европейской солидарности"

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя",  - рассказал сопредседатель фракции "Евросолидарнисть" Артур Герасимов.

"А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - добавил он.

Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи дома Порошенко.

Из-за этого "Евросолидарнисть" требует от Зеленского объяснения, "кто и с какой целью санкционирует незаконные слежения за Порошенко:" Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: кто ведет эту незаконную слежку?".

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Герасимов заявил, что "Евросолидарнисть" требует от Зеленского ответить на три вопроса: кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко, кто ведет эту незаконную слежку, кого еще из лидеров оппозиции незаконно прослушивают.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Артур Герасимов, Европейская солидарность.

Автор:

Телеграф
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