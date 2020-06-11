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Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку

Зеленский прокомментировал общение с Порошенко, и назвал его главную ошибку
08:19 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава государства Владимир Зеленский рассказал о встречах с экс-президентом Петром Порошенко после выборов и назвал его главную ошибку.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал общение с бывшим главой государства Петром Порошенко, заявив, что имел с ним встречи после выборов. Об этом он сказал в интервью УП.

По словам Зеленского, с самого начала его президентства Порошенко хотел встретиться.

"Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы.... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то... Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент", - сказал Зеленский.

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По его словам, Порошенко говорил о возможности зайти взаимопонимание и предлагал "некую помощь" на международной арене.

"Потом он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - сказал президент, добавляя, что встреча была дипломатической.

Главной ошибкой Порошенко Зеленский называет то, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

"И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - пояснил он. На уточняющий вопрос Зеленский объяснил, что пятый президент предлагал ему помощь. И уточнил, что о союзе речь не идет. "С ним нельзя договариваться – это как говорят его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, пятому президенту Петру Порошенко в ГБР вручили подозрение, но его адвокат опроверг это и заявил, что он покинул помещение. Позднее ГБР опубликовало видео того, как Порошенко удалось уклониться от вручения подозрения.

ГБР считает, что экс-президент склонил к незаконному указу главу Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

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Петр Порошенко, Президент Украины, Владимир Зеленский, ОП.
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