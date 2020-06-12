Ермак встретился со своим французским коллегой

Андрей Ермак и советник президента Макрона обсудили Минский процесс.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн на встрече в Париже обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

"Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств Нормандской четверки в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в Нормандском формате. Сегодня усиление нашей координации является очень важным", - сказал Ермак.

Он и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

Руководитель Офиса Президента также подробно рассказал об усилиях Украины относительно интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.

Участники встречи также подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в Нормандском формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и согласились с необходимостью скорейшего ее проведения. Стороны рассмотрели возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран Нормандской четверки в ближайшие недели.