Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
К дальнейшему ослаблению карантина не готовы 11 регионов
К ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей
В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
В Минздраве рассказали, как будут определять страны "красной" и "зеленой" зоны
Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 июня

"Для меня сегодня особенный день": Тищенко возглавил киевскую ячейку "СН"

"Для меня сегодня особенный день": Тищенко возглавил киевскую ячейку "СН"
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа".

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии "Слуга народа".

Об этом говорится на официальном сайте партии "Слуга народа".

"Для меня сегодня особенный день - я возглавил киевскую ячейку партии "Слуга народа". Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открытыми для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" - подчеркнул Тищенко.

Как отмечается, решение о назначении Николая Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции городской партийной ячейки приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

Сообщается, что членами городского совета партийной организации города Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

В "Слуге народа" информируют, что Николай Тищенко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 219-му округу (Святошинский район Киева) от партии "Слуга народа". Сейчас Тищенко является членом Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, сопредседателем группы по межпарламентским связям с Государством Катар, сопредседателем группы по межпарламентским связям с Королевством Саудовская Аравия, заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал

Также сообщается, что состоялись конференции, во время которых назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Политическая партия "Слуга народа" 21 июля 2019 года одержала победу на парламентских выборах и сформировала фракцию в Верховной Раде, в которую в настоящее время входят 248 народных депутатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Николай Тищенко, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
04 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
05 На Одесщине полиция ищет спортсменку: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Спасатели предупреждают о резком ухудшении погоды
Спасатели предупреждают о граде и сильном ветре
В Минздраве разъяснили способ проведения пробного ВНО
Степанов объяснил решение об отмене пробного ВНО
&quot;Мы дружили более 45 лет&quot;: звезда &quot;бондианны&quot; заявил о потере двух друзей из-за COVID-19
"Мы дружили более 45 лет": звезда "бондианны" заявил о потере двух друзей из-за COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь