"Для меня сегодня особенный день": Тищенко возглавил киевскую ячейку "СН"

Тищенко возглавил киевскую ячейку "Слуги народа".

Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии "Слуга народа".

Об этом говорится на официальном сайте партии "Слуга народа".

"Для меня сегодня особенный день - я возглавил киевскую ячейку партии "Слуга народа". Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открытыми для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" - подчеркнул Тищенко.

Как отмечается, решение о назначении Николая Тищенко руководителем Киевской городской парторганизации во время конференции городской партийной ячейки приняли члены партийной организации. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

Сообщается, что членами городского совета партийной организации города Киева стали Александр Ткаченко, Андрей Холодов, Анна Бондарь, Марьяна Безуглая, Людмила Буймистер, Роман Грищук, Дмитрий Гурин, Артем Дубнов, Леся Забуранная, Максим Перебийнис, Анна Пуртова, Сергей Швец, Богдан Яременко, Александр Юрченко.

В "Слуге народа" информируют, что Николай Тищенко в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва по 219-му округу (Святошинский район Киева) от партии "Слуга народа". Сейчас Тищенко является членом Украинской части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, сопредседателем группы по межпарламентским связям с Государством Катар, сопредседателем группы по межпарламентским связям с Королевством Саудовская Аравия, заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также сообщается, что состоялись конференции, во время которых назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Политическая партия "Слуга народа" 21 июля 2019 года одержала победу на парламентских выборах и сформировала фракцию в Верховной Раде, в которую в настоящее время входят 248 народных депутатов.