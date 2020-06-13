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Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал

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Просто хотел подарить книги: Тищенко попал в очередной скандал
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Депутат "Слуги Народа" Николай Тищенко посетил Детской клинической больницы №5 Святошинского района города Киева.

Тищенко передал в детскую больницу средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, антибиотики и тесты на Covid-19. В рамках визита депутат также поддержал идею и оборудовали игровую комнату для детей. Передали новый телевизор, игровую приставку и другие подарки. 

"Маленькие пациенты также получили: раскраски, пазлы и настольные игры. Мы инициировали создание мини-библиотеки в больнице, наполнили ее книгами. В наших планах создать такие библиотеки во всех опорных и детских больницах столицы. Спасибо медикам за их труд, а детям желаем скорейшего выздоровления ", - добавляет Тищенко. 

Как отреагировали пользователи соцсетей

Но реакции пользователей соцсетей на такой благотворительный поступок Тищенко оказались не однозначными, многие считают, что такой шаг депутата является "дешевой показухой", комментируя как политик нос книги в больницу, изложив их полукругом. 

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"Посмотрите как он несёт веером эти детские книги, чтоб на камеру было видно, что их несколько штук и они цветные. Он потом ещё выстроил врачей перед входом, чтоб сделать фото на фоне подарочных Кульков. Фото для пиар. Привези книги без камер и передай тихо для детских отделений. Ты хочешь наполнить песком песочницы - так наполнить их без фото и пиар. Ты хочешь кормить врачей - так корма тихо ", - сделал сообщение в Facebook Алексей Давыденко.

Напомним, что политик не раз попадал в курьезные ситуации: 

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- Раньше он отказался платить за проезд в маршрутке, объяснив свой поступок тем, что парламентарии по закону имеют льготы на проезд в общественном городском транспорте. 

- Также Тищенко отказался закрывать свой ресторан на карантин. При этом диапазон цен на некоторые блюда был в 10 раз выше, чем в среднем киевском заведении.

- Также политик оговорился и назвал "праздником" Чернобыльскую катастрофу: "Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большое, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа".

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Украина, Николай Тищенко.

Автор:

Телеграф
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