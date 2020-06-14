Ждут одобрения от президента: у Кулебы появятся еще два заместителя

Кулеба рассказал об обновлении руководящего состава МИД.

Еще два кандидата на должности заместителей министра иностранных дел ожидают согласования Президентом Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

"На данный момент уже по моей инициативе заместителями министра стали Эмине Джапарова и Евгений Енин. Сейчас ожидают согласования Президентом Украины еще два кандидата на должности заместителей и также будет новый государственный секретарь МИД", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, завершилось ли обновление руководящего состава МИД.

Как сообщалось, на заседании 10 июня Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина правительство назначило заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.