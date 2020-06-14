Кулеба прокомментировал подозрение Божку: озвучил "важный момент"

Кулеба говорит, что подозрение Божку не касается его работы в МИД.

Эпизод, по которому объявлено подозрение заместителю главы МИД Егору Божку, не касается его работы во внешнеполитическом ведомстве.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

"Эпизод, по которому Егору Божку выдвинуто подозрение, не касается его работы в Министерстве иностранных дел - это важный момент. В МИД Егора знают как опытного дипломата", - отметил Кулеба.

Он добавил, что мы живем в стране, где в соответствии с принципом верховенства права действует презумпция невиновности.

"То есть человек не виноват, пока его вина не доказана", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Евгений Божок сообщил, что ГБР дважды сообщило ему о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.

Сейчас ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.