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"По этому поводу разгоняется очередная "измена": Кулеба объяснил, почему не полетел в Париж

"По этому поводу разгоняется очередная "измена": Кулеба объяснил, почему не полетел в Париж
19:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Кулеба объяснил, почему не полетел в Париж в составе украинской делегации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что не полетел в составе делегации в Париж 12 июня из-за расхождения в графиках с его французским коллегой.

Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Только потому, что министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана сегодня (12 июня - ред.) нет в Париже. Если бы у нас с моим французским визави совпали графики, то смысл лететь был бы. По этому поводу, кстати, тоже разгоняется очередная "измена", - ответил Кулеба.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министры обороны Андрей Таран и культуры и информационной политики Александр Ткаченко находились с визитом в Париже.

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Во время визита руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн на встрече в Париже обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

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Франция, МИД, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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