Немчинов о создании пяти районов в Сумской области: Проблемы есть у всех

По словам Немчинова, в Украине есть проблемы с присоединением небольших городов к большим.

В Украине есть проблемы с присоединением небольших городов к большим административным единицам.

Об этом во время встречи в воскресенье, 14 июня, с жителями Лебедина в ходе рабочей поездки на Сумщину подчеркнул министр КМУ Олег Немчинов.

"Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного. Если громада имеет конструктив и ее поддерживает председатель ОГА, всегда надо идти навстречу", - заявил министр.

Поводом для этой встречи с участием руководства Сумской ОГА стало отнесение Лебединского района к Ахтырскому при конечном районировании территории Сумщины. Жители Лебедина категорически против такого распределения и настаивают на своей принадлежности к Сумскому району.

Как сообщалось, еще 3 июня Сумская ОГА согласовала проект постановления Министерства развития громад и территорий Украины, который предусматривает создание 5 районов (Конотопского, Шосткинского, Роменского, Сумского и Ахтырского) вместо имеющихся 18. Лебединский район при этом отнесли к Ахтырскому. Такое деление не устроило лебединцев, которые предпочитают Сумской район.

По этому поводу они обещали устроить акции протеста.