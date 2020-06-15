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Разумков: Рада на этой неделе возьмется за законопроект о всеукраинском референдуме

Разумков: Рада на этой неделе возьмется за законопроект о всеукраинском референдуме
12:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада намерена начать рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме №3612 на заседании 18 июня.

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе был зарегистрирован, а на этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через украинский референдум, регистрационный номер 3612… в четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.

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Спикер также сообщил, что в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства.

"Она уже поступила в Верховную Раду. Я думаю, у нас будет возможность ее рассмотреть и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада также рассмотрит и кадровые вопросы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Референдум, Всеукраинский референдум, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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