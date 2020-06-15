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Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Верховную Раду

Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Верховную Раду
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
ВО "Батькивщина" поддержит лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду на округе № 208 в Черниговской области.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.

 Об этом заявила лидер политической силы и нардеп Юлия Тимошенко.

"На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области особенно работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей.

Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата".

Известно, что 5 июня Олег Ляшко заявил о решении баллотироваться в Раду на 208-м округе, по которому на внеочередных парламентский выборах в парламент прошел Валерий Давыденко. 23 мая он был найден мертвым в своем офисе в центре Киева.

Центральная избирательная комиссия назначила довыборы на округе в Черниговской области на 25 октября, параллельно с местными выборами.

10 июня Ляшко и Тимошенко заметили в киевском ресторане Китайский привет, политики вместе ужинали.

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Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Олег Ляшко.

Автор:

Телеграф
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