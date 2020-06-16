Мужчины, женщины, "другие существа": Арахамия объяснил, кто может быть мэром Киева

Арахамия говорит, что кандидатом в мэры Киева может быть мужчина или женщина, но есть и "другие существа".

Кандидатом в мэры Киева может быть мужчина, женщина, или "другие существа".

Об этом после заседания фракции сказал журналистам председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Кандидаты в мэры городов в областях будут объявлены официально в конце июля. По Киеву мы обсудили сам формат. Что это будет социологический праймериз ... Новых сюрпризов не было. Я вам говорил, что это может быть мужчина, женщина. Еще же бывают другие существа. Знаете, в Америке там есть туалеты для мужчин, для женщин и Q — questional, для тех, кто не определился, кто они. К счастью, у нас такого нет", — сказал Давид Арахамия.

Ранее Арахамия намекнул, что среди выдвиженцев в мэры Киева может быть женщина.