"Не равны нормальным людям": в Польше разгорелся скандал из-за высказывания депутата о ЛГБТ

В Польше произошел скандал из-за заявления депутата партии власти о ЛГБТ.

Заявление депутата правящей партии Польши и члена избирательного штаба действующего президента Пшемыслава Чарнека о том, что ЛГБТ "не равны нормальным людям" вызвало бурную реакцию в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat news.

"Давайте прекратим слушать эти идиотские разговоры о каких-то правах человека или равенстве. Эти люди не равны нормальным людям" - сказал Чарнек в субботу в эфире телеканала TVP.

При этом депутат ранее неоднократно высказывался против ЛГБТ, а в 2018 году ему пришлось за это извиняться.

Такое заявление вызвало возмущение польских левых. Депутат Агнешка Дземянович-Бонк сказала, что подобные заявления более характерны для III Рейха, а не для Польши ХХІ века.

Прокомментировали ситуацию и в правительстве.

"Я бы не использовал такие слова. Я считаю, что люди, которые имеют другую сексуальную ориентацию, имеют право говорить об этом, но я считаю, что они не должны идеологизировать эту область. Я считаю, что многие вещи можно регулировать обычным способом" - сказал представитель правительства Петр Мюллер.

На вопрос о том, отграничится ли правительство от слов Чарнека, представитель правительства сказал, что "с этими словами он просто не согласен" и добавил, что хотел бы знать весь контекст высказывания депутата.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм.