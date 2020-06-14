Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Отчет НБУ: За неделю продукты питания незначительно подешевели
Отчет НБУ: За неделю продукты питания незначительно подешевели
Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики
Мир после пандемии: ОЭСР дала два прогноза для мировой экономики
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма

Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Европейская правда
Президент Польши заявил, что "идеология" ЛГБТ хуже коммунизма.

Президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Один из главных соперников Дуды, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковський с правоцентристской партии " Гражданская платформа ", подвергся критике со стороны консерваторов за то, что позволил обсуждать вопрос ЛГБТ в варшавских школах.

В своем выступлении в Бжеге Анджей Дуда сказал: "поколение моих родителей в течение 40 лет боролось за изгнание коммунистической идеологии из школ, чтобы ее нельзя было навязать детям, не промывать им мозги".

Недоразумение: Польша призналась, что случайного вторглась на территорию Чехии

"Они боролись не для того, чтобы мы приняли, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, идеология, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", – заявил Дуда.

Президент Польши заявил, что" родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей" и "никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей".

Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину

10 июня Дуда подписал "Семейную хартию" предвыборных предложений, в том числе обещания запретить однополым парам вступать в брак или усыновлять детей и запретить преподавания вопросов ЛГБТ в школах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, ЛГБТ, Коммунизм, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
04 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
05 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из миномета, БМП, гранатометов
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим
Принц Гарри написал письмо, в котором признался о страхе перед будущим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь