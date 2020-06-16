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"Его абсолютно исказили": "ЕС" повторно внесет законопроект о страховании медиков

"Его абсолютно исказили": "ЕС" повторно внесет законопроект о страховании медиков
Обновлено 05:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
"ЕС" снова внесет законопроект о страховании медиков от COVID-19.

Члены фракции "Европейская солидарность" еще раз внесут в парламент законопроект о страховании медиков от COVID-19.

Об этом сообщил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова на ICTV" в понедельник вечером.

"Мы сейчас вносим этот законопроект (о страховании медиков от коронавируса - ред.) еще раз, потому что его абсолютно исказили и сказали, что под страхование будут попадать только те врачи, которые получили инвалидность. От коронавируса умирают, от коронавируса инвалидность не получают", - сказал Порошенко.

Политик добавил, что хотел бы вместе с Премьер-министром и министром финансов рассчитать суммы соответствующих выплат.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 7 мая приняла закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)".

Закон устанавливает, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности, наступившей вследствие заболевания короновирусной болезнью, в случае смерти медработников и работников научных учреждений, лечивших больных COVID-19, а также в случае инфицирования медработников и их смерти от коронавируса во время карантина.

Так, страховые выплаты, не менее чем в 300-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, предлагается предусмотреть медработникам в случае установления им группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившего вследствие заболевания короновирусной болезнью (COVID-19). Такой размер страхования может быть установлен при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности.

В случае смерти в результате инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, медработник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, проходившего военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболеваний, связанных с исполнением обязанностей военной службы. Члены его семьи, родители и иждивенцы смогут пользоваться всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством как для военнослужащих в таких случаях.

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Кроме того, аналогичные страховые выплаты будут осуществляться и студентам-медикам старших курсов вузов и интернам, которые привлекаются к борьбе с коронавирусной болезнью.

Ранее "Европейская солидарность" обратилась к лидерам депутатских фракций и групп в Верховной Раде с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей.

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Петр Порошенко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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