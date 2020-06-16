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ЕС и США будут и впредь поддерживать Украину

ЕС и США будут и впредь поддерживать Украину
05:51 Сегодня Телеграф УНН
ЕС и США подтвердили намерение продолжать поддержку Украины.

Евросоюз и США будут и впредь поддерживать Украину. Такое намерение выразили министры иностранных дел стран ЕС и государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время совместной видеоконференции, проведенной в понедельник, 15 июня. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции, сообщает DW.

По словам Борреля, тремя темами обсуждения с Помпео были Китай, мирный процесс на Ближнем Востоке и страны политики восточного соседства ЕС, в который входят Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Беларусь и Армения.

"Касательно восточного соседства мы подтвердили прочное партнерство между ЕС и США. Оно останется критически важным, в частности в отношении Украины. Конечно, необходимо, чтобы Россия выполнила свои обязательства по полной имплементации минских соглашений", — заявил Боррель.

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 министры ЕС до сих пор проводят свои встречи в виртуальном формате. В частности, немецкий министр иностранных дел Хайко Маас назвал одной из причин обсуждения Украине с Майком Помпео то, что у сторон есть желание "создать новую динамику в мирном процессе". Впрочем, деталей он не привел.

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"Мы разделяем общую цель с нашими американскими партнерами. Мы хотим способствовать (в регионе восточного соседства. — Ред.) пространству демократии, верховенства права и свободных экономических отношений, от чего выигрывают все стороны. Мы не вовлечены ни в одну другую страну так активно, как в Украину", — заявил Маас перед началом видеоконференции.

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Украина, ЕС, США, Россия.

Автор:

Телеграф
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