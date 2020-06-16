Переходной период продлевать не будут: Британия "окончательно попрощается" с ЕС к Новому году

Лидеры ЕС и Джонсон подтвердили - Британия выйдет из Евросоюза 31 декабря.

Руководители ключевых институтов Евросоюза - президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европарламента - Дэвид Сассоли и Европейского Совета - Шарль Мишель провели в понедельник встречу в режиме телеконференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны признали, что страна не станет делать запрос о продлении переходного периода и окончательно выйдет из ЕС 31 декабря 2020 года.

Об этом в понедельник в ходе видеообращения сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Текст ее выступления на трех языках - английском, французском и немецком обнародован на мультимедийном портале Евросоюза.

"Мы встретились в режиме телеконференции с премьер-министром Борисом Джонсоном, чтобы подвести итог прогресса переговоров и очертить действия, чтобы продвигаться дальше в переговорах относительно дальнейших отношений. Мы приняли во внимание решение Великобритании не делать запрос о каком-либо продлении переходного периода. Таким образом, переходный период завершится 31 декабря 2020 г., в соответствии с условиями Соглашения о выходе ", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что стороны приветствовали конструктивное обсуждение относительно дальнейших отношений между ЕС и Великобританией с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, что позволило обеим сторонам прояснить и лучше понять позиции друг друга. Благодаря этим усилиям были завершены четыре раунда переговоров, стороны обменялись согласованным текстом по их результатам, несмотря на вызовы, возникшие в связи с пандемией COVID-19.

"Мы согласились, что сейчас необходим новый импульс и поддержали согласованный с главными переговорщиками план интенсификации переговоров в июле, чтобы создать наиболее благоприятные условия для заключения и ратификации соглашения (относительно будущих отношений) до завершения 2020 года ... Мы выразили готовность работать напряженно, чтобы достичь взаимоотношений, которые будут служить интересам граждан Евросоюза и Великобритании. Мы также подтвердили наши обязательства, касающиеся полной и своевременной имплементации Соглашения о выходе ", - сказала президент Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля этого года. Согласно условиям Соглашения о выходе, британская сторона будет придерживаться европейского законодательства и международных обязательств в рамках ЕС до завершения переходного периода, заканчивающегося 31 декабря 2020 года.

Для того, чтобы вступить в новый год после переходного периода с основательной правовой базой дальнейших отношений, ЕС и Великобритания должны завершить переговоры относительно будущего партнерства до конца октября - начала ноября 2020 года.