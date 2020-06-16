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Украина помогла Грузии задержать киллера для журналиста, который обругал Путина в прямом эфире

Украина помогла Грузии задержать киллера для журналиста, который обругал Путина в прямом эфире
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф Укринформ Giorgi Gabunia via Facebook
15 июня в столице Грузии Тбилиси задержали россиянина, который по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова планировал убийство журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире обругал президента РФ Владимира Путина.

Украина помогла Грузии раскрыть готовящееся убийство журналиста Георгия Габуния, который год назад в прямом эфире на телевидении выступил с нецензурным обращением к президенту РФ. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Мтавари Ника Гварамия.

Он заявил, что ликвидация Габунии якобы планировалась по приказу Рамзана Кадырова. В Тбилиси Габуния несколько месяцев был под наблюдением некоей спецгруппы – несколько человек следили за передвижениями журналиста, а потом в дело якобы должен был быть вовлечен наемный убийца.

"Контртеррористическая служба задержала гражданина России Васамбека Бадри Бокова, родившегося в Ингушетии..., 21 декабря 1982 года. Официальной причиной его ареста является не то, о чем вам нужно говорить сейчас. Насколько я знаю, его задержали по другим причинам. Украинским правоохранительным органам стало известно, что он планирует ликвидировать Георгия Габунию по приказу чеченского лидера Рамзана Кадырова", - сказал Гварамия, сославшись на источники в контртеррористической службе.

Гендиректор Мтавари призвал грузинские и украинские правоохранительные органы обнародовать как можно больше информации о планируемой ликвидации Габунии.

Отмечается, что гражданина России Васамбека Бокова, известного как Ахмед, задержали 12 июня в Тбилиси в ходе спецоперации по делу о фальсификации документов.

Известно, что в начале июля 2019 грузинский оппозиционный телеканал стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля ведущий авторской программы "P.S." Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его. Власти страны осудили его высказывания.

Напомним, во французском Лилле нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который ранее выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова

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Все по теме:

Грузия, Убийство, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Георгий Габуния.

Автор:

Телеграф
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