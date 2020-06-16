Немчинов: Минэкономики разработает политику по увеличению средней заработной платы

Когда его подготовят — это будет целенаправленная политика.
Об этом в эфире Украинского радио сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.
"Премьер поручил Минэкономразвития не об прожиточном минимуме, а о минимальной заработной плате готовить. Я думаю, что как только Минэкономики будет готово — это будет как раз целенаправленная политика по увеличению до 1 января 2020 года, поэтапно, размера средней заработной платы", — сказал Олег Немчинов.
Он отметил, что когда они это посчитают — назовут реальные цифры.
Как сообщалось, правительство хочет изменить подход к определению прожиточного минимума в следующем году.