Немчинов: Минэкономики разработает политику по увеличению средней заработной платы

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минэкономики подготовить подход к поэтапному увеличению средней заработной платы.

Когда его подготовят — это будет целенаправленная политика.

Об этом в эфире Украинского радио сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Премьер поручил Минэкономразвития не об прожиточном минимуме, а о минимальной заработной плате готовить. Я думаю, что как только Минэкономики будет готово — это будет как раз целенаправленная политика по увеличению до 1 января 2020 года, поэтапно, размера средней заработной платы", — сказал Олег Немчинов.

Он отметил, что когда они это посчитают — назовут реальные цифры.

Как сообщалось, правительство хочет изменить подход к определению прожиточного минимума в следующем году.