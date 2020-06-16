Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана

Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня, 245 голосами поддержала создание в Украине единого органа интеллектуальной собственности.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2255 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на создание оптимальной, качественной и эффективной государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Следовательно, документ предусматривает создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС) как государственной организации. НОИС будет создана на базе экспертного учреждения "Украинский институт интеллектуальной собственности" и будет относиться к сфере управления Минэкономики. Таким образом министерство будет реализовывать госполитику в сфере, а новосозданный орган будет нести властные полномочия.

Как сообщалось, в феврале Верховная Рада поддержала в первом чтении пакет законопроектов, который усиливает охрану прав интеллектуальной собственности на торговые марки и промышленные образцы.