Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Зеленский поручил усилить переговоры о покупке вакцины от COVID-19
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 июня

Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана

Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
15:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: rada.gov.ua
Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня, 245 голосами поддержала создание в Украине единого органа интеллектуальной собственности.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2255 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на создание оптимальной, качественной и эффективной государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности.

Следовательно, документ предусматривает создание Национального органа интеллектуальной собственности Украины (НОИС) как государственной организации. НОИС будет создана на базе экспертного учреждения "Украинский институт интеллектуальной собственности" и будет относиться к сфере управления Минэкономики. Таким образом министерство будет реализовывать госполитику в сфере, а новосозданный орган будет нести властные полномочия.

Как сообщалось, в феврале Верховная Рада поддержала в первом чтении пакет законопроектов, который усиливает охрану прав интеллектуальной собственности на торговые марки и промышленные образцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Интеллектуальная собственность, Госорган, Госслужба интеллектуальной собственности.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
В Viber можно проводить групповые видеочаты
В Viber можно проводить групповые видеочаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь