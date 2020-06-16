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"Восточное партнерство": в четверг пройдет видеоконференция лидеров

"Восточное партнерство": в четверг пройдет видеоконференция лидеров
17:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com
Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает встречу лидеров "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на 18 июня, сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

"В конференции примут участие: Главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС; Лидеры стран-участниц "Восточного партнерства": Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Во время встречи будет председательствовать президент Европейского совета Шарль Мишель.

Также в конференции примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

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"Во время встречи лидеры в очередной раз подтвердят стратегическую важность Восточного партнерства. Также они подчеркнут важность солидарности во времена кризиса COVID-19, включая весомую поддержку, которую Евросоюз оказывает для борьбы с последствиями вспышки эпидемии в регионе Восточного партнерства", - говорится в информации.

Кроме того, лидеры обсудят долгосрочные программные цели инициативы. Также они коснутся темы развития ключевых достижений "Восточного партнерства" после 2020 года, которые должны быть утверждены во время оффлайн-саммита в начале 2021 года.

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Украина, ЕС.

Автор:

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