Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов

Верховной Раде рекомендуют отклонить законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде отклонить законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Так, рассматривая оба законопроекта, члены комитета пришли к выводу, что они не соответствуют требованиям действующего законодательства и содержат серьезные коррупционные риски.

В частности, в комитете отметили, что из перечня исчезли несколько государственных предприятий, которые должны были там быть.

Ранее сообщалось, что к приватизации в этом году готовится около 300 малых и средних предприятий.