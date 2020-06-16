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Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов

Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
19:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Верховной Раде рекомендуют отклонить законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде отклонить законопроекты №2831-1 и №2831-2 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Так, рассматривая оба законопроекта, члены комитета пришли к выводу, что они не соответствуют требованиям действующего законодательства и содержат серьезные коррупционные риски.

В частности, в комитете отметили, что из перечня исчезли несколько государственных предприятий, которые должны были там быть.

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Ранее сообщалось, что к приватизации в этом году готовится около 300 малых и средних предприятий.

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Украина, ВР.

Автор:

Телеграф
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