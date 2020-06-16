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Возобновление авиасообщение: Украина и Греция провели обсуждение

Возобновление авиасообщение: Украина и Греция провели обсуждение
16:32 Сегодня Телеграф УНН
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время встречи с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, ориентировочно с 1 июля.

"Собеседники отдельно остановились на обсуждении возможности восстановления прямого авиасообщения между двумя странами, ориентировочно с 1 июля 2020 года", — сообщили в пресс-службе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в разговоре стороны также обсудили практические меры для восстановления полномасштабных двусторонних отношений в политической сфере.

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Заместитель министра поблагодарил за поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. Посол Греции заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в вопросе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности и осуждать агрессивную политику РФ против нашего государства.

Божок выразил надежду на плодотворное взаимодействие с Грецией в рамках Совета Европы во время греческого председательства в Комитете министров СЕ, а также выразил благодарность за поддержку Грецией участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО.

Стороны обсудили важную роль, которую играют греческая община в Украине и украинское общество в Греции в процессе развития отношений между двумя странами.

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Отдельное внимание собеседники уделили расширению двустороннего сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Посол Греции высоко оценил поощрительную политику украинской стороны в изучении новогреческого языка в учебных заведениях Украины. Он сообщил также, что Греция будет продолжать приглашать украинских студентов для изучения языка в высших учебных заведениях Греции.

Как сообщалось, 15 июня в Украине было возобновлено международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

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Греция, Украина, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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