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Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки

Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
19:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukraine.mfa.gov.by
Посол Беларусь в Украине Игорь Сокол от Президента своей страны Александра Лукашенка передал Президенту Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки и приглашение посетить Беларусь с визитом на Форум регионов.

"Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов", - отмечается в сообщении.

Об этом сообщается на сайте белорусского посольства по результатам встречи посла с заместителем руководителя ОП Украины Игорем Жовквой.

В ходе встречи для Зеленского и его супруги были переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от Президента Беларуси.

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"В направленном по этому случаю послании в адрес Президента Украины глава белорусского государства с теплотой отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами", - сообщили в посольстве.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы состояния и перспектив развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре в городе Гродно.

Кроме того, стороны обсудили итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи Президентов Украины и Беларуси в Житомире 4 октября 2019 года.

Как сообщалось, осенью 2019 года Зеленский и Лукашенко провели первую встречу в рамках второго Форума регионов двух стран, который прошел в Житомире.

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Украина, Беларусь.

Автор:

Телеграф
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