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Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН

Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
Обновлено 01:11 Сегодня Телеграф Укринформ
Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжение насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в официальном письме Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, является элементом репрессивной политики государства-агрессора относительно граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Если же жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в обращении постпреда до генсека ООН.

Как отмечает Кислица в письме, Украина сохраняет решимость защищать права и интересы собственных граждан, которые проживают во временно оккупированном Крыму. В то же время, украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

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"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям Российской Федерации и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в письме украинского посла генеральному секретарю ООН.

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ООН, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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