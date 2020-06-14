"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"

Кулеба говорит, что наступательная дипломатия выбьет у России аргумент о "плохой" Украине

В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, что заставит Россию идти на конструктив и выбьет у нее аргумент о "плохой" Украине.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Укринформу.

"Мы сосредоточены на трех вещах. Первая - это наступательная дипломатия. Это означает, что не мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина предложила проводить заседания ТКГ даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций, чтобы не позволить использовать пандемию для торможения процесса.

Кулеба отметил, что Россия попыталась это сделать, заблокировав доступ СММ ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, но затормозить переговорный процесс в ТКГ им не удалось.

"Мы повысили статус украинской делегации и ввели в нее новых членов, ожидая взаимности со стороны Российской Федерации и заставляя их таким образом тоже демонстрировать интерес к диалогу и поиску решений. Мы ввели в ее состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы", - рассказал Кулеба.

Второй элемент, на который он обратил внимание, - усиление международного давления.

"С начала моей каденции в марте мы совместно с немецкими и французскими партнерами восстановили "нормандский" диалог на уровне министров - до этого он два года не происходил", - отметил он.

Третий элемент, который выделил министр, - резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене.

"Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что официальные заявления о целях России на Донбассе "заключаются в содействии возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины, но на условиях, по сути, России".

"Наша цель - также вернуть эти территории в состав Украины, но ни в коем случае не на условиях России. И вокруг этого и происходят все маневры", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в дипломатии есть три основных метода достижения цели: что-то активно делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать, ничего не делать, "тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает" и "имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать".

Кулеба отметил, что сейчас принципиальная позиция Украины - использование первого метода, а именно - "наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения".

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск", выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент о, условно говоря, "плохой" Украине", - отметил Кулеба.