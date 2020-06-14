Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Потери на Донбассе: в 30-й ОМБР назвали имя погибшего военнослужащего
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Гол Мораеса приблизил Шахтер к чемпионству (Видео)
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты
Все как у людей: у птиц есть свои диалекты

"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"

"Сосредоточены на трех вещах": Кулеба рассказал о "наступательной дипломатии"
19:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Кулеба говорит, что наступательная дипломатия выбьет у России аргумент о "плохой" Украине

В вопросе решения конфликта на Донбассе Украина занимает позицию наступательной дипломатии, что заставит Россию идти на конструктив и выбьет у нее аргумент о "плохой" Украине.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Укринформу.

"Мы сосредоточены на трех вещах. Первая - это наступательная дипломатия. Это означает, что не мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, на которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что Украина предложила проводить заседания ТКГ даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций, чтобы не позволить использовать пандемию для торможения процесса.

Кулеба отметил, что Россия попыталась это сделать, заблокировав доступ СММ ОБСЕ на территорию оккупированного Донбасса, но затормозить переговорный процесс в ТКГ им не удалось.

"Мы повысили статус украинской делегации и ввели в нее новых членов, ожидая взаимности со стороны Российской Федерации и заставляя их таким образом тоже демонстрировать интерес к диалогу и поиску решений. Мы ввели в ее состав представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей из числа внутренне перемещенных лиц, задавая, по сути, новый стандарт работы", - рассказал Кулеба.

Второй элемент, на который он обратил внимание, - усиление международного давления.

"С начала моей каденции в марте мы совместно с немецкими и французскими партнерами восстановили "нормандский" диалог на уровне министров - до этого он два года не происходил", - отметил он.

Третий элемент, который выделил министр, - резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене.

"Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя", - подчеркнул Кулеба.

Кулеба прокомментировал подозрение Божку: озвучил "важный момент"

Он отметил, что официальные заявления о целях России на Донбассе "заключаются в содействии возвращению отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины, но на условиях, по сути, России".

"Наша цель - также вернуть эти территории в состав Украины, но ни в коем случае не на условиях России. И вокруг этого и происходят все маневры", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в дипломатии есть три основных метода достижения цели: что-то активно делать, навязывая свою повестку дня, свои идеи и заставляя партнера реагировать, ничего не делать, "тогда вещи, как правило, умирают сами собой или тебя загоняет партнер, который что-то делает" и "имитировать, что ты что-то делаешь, но на самом деле ничего не делать".

Кулеба отметил, что сейчас принципиальная позиция Украины - использование первого метода, а именно - "наступательная активная дипломатия, идеи, инициативы, предложения".

"По этому поводу разгоняется очередная "измена": Кулеба объяснил, почему не полетел в Париж

"Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится к урегулированию и нарушает "Минск", выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент о, условно говоря, "плохой" Украине", - отметил Кулеба.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, Донбасс, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дуда о российской агрессии: Мы не можем оставить Украину
02 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Министр обороны Канады прокомментировал сближение Украины и НАТО
05 Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
Дуда: ЛГБТ хуже коммунизма
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На Буковине размыло дороги в нескольких селах
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
На грани исчезновения: ученые начали лучше следить за красными пандами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь