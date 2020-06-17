Посол США при НАТО: Я надеюсь, Украина будет союзником Альянса

Обретение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями не является признаком приближения страны к Плану действий относительно членства (ПДЧ) и не есть альтернативой членству Украины в Альянсе, которое она сможет получить в нужное время. Об этом во вторник во время телефонного брифинга в преддверии виртуальной встречи министров обороны стран НАТО, который должен состояться 17-18 июня, заявила Постоянный представитель США при НАТО посол Кей Бейли Хатчисон.

"Партнерство расширенных возможностей – это свидетельство того, что народ Украины является очень важным для НАТО, мы хотим большего взаимодействия, более общих тренировок и это не свидетельствует, что Украина не сможет когда-нибудь стать союзником в НАТО. Я надеюсь, она будет им. В подходящее время вопрос относительно членства и относительно ПДЧ будут на столе. Мы мощно поддерживаем Украину в этом", - отметила американский дипломат.

Она подчеркнула, что развитие сотрудничества с Украиной и Грузией будет среди вопросов, которые рассмотрят министры обороны Альянса.

"Мы признали Украину партнером с расширенными возможностями, Грузия уже имеет такой статус. Это означает, что мы уделяем особое внимание большей совместимости с Грузией и Украиной и считаем их близкими партнерами. Мы считаем, что обе эти страны противостоят российской агрессии, что Россия пытается незаконно захватить часть Грузии и часть Украины. НАТО твердо выступает за суверенитет этих двух стран, и мы будем продолжать делать это и впредь", - подчеркнула Хатчисон.

12 июня Украина получила в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее реформах, включая реформы в секторах безопасности и обороны, в частности, в таких сферах как гражданский контроль и демократический надзор, а также в борьбе против коррупции.

НАТО запустило Программу расширенных возможностей в 2014 году и привлекло к ней пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.