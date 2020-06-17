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В МИДе рассказали о главных расхождениях во взглядах Украины и Германии

В МИДе рассказали о главных расхождениях во взглядах Украины и Германии
12:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Существует вопрос, в котором принципиально расходится видение и понимание последствий Украиной и Германией - это вопрос "Северного потока-2".

"Северный поток-2" - это такая история-раздражитель в наших отношениях с Германией. У нас довольно честное взаимопонимание с немцами, мы очень благодарны Германии за их поддержку, за принципиальную позицию, но есть вопрос, где принципиально расходится наше видение и наше понимание последствий и ситуации, и этот вопрос "Северного потока-2", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Украина всегда работала над тем, чтобы проект трубопровода не был завершен и не стал функционировать прежде всего к тому времени, как будет заключено соглашение о транзите газа из РФ.

"Сейчас ситуация снова там затруднена, рассматривается возможность дополнительных американских санкций, потому что на самом деле "Северный поток-2" - это не проблема только Украины, это проблема для энергетической безопасности Европы, и для участия США в решении вопроса энергетической безопасности Европы. Поэтому здесь сталкиваются очень много различных интересов", - добавил Кулеба.

Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию

Как сообщалось, в начале июня в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства "Северного потока-2".

Правительство Германии в свою очередь выразило обеспокоенность в связи с планами администрации США расширить санкции в отношении строительства газопровода.

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Германия, Украина, МИД.

Автор:

Телеграф
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