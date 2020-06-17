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Ермак: "Нормандская встреча" должна состояться в ближайшие месяцы

Ермак: "Нормандская встреча" должна состояться в ближайшие месяцы
13:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров "нормандского формата " может состояться в ближайшие месяцы, но в первую очередь нужно выполнить договоренности, достигнутые на Парижском саммите.

"В первую очередь, нам нужно выполнить все то, о чем лидеры договорились в Париже. Думаю, Украина сделала все для того, чтобы - при наличии политической воли другой стороны - это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата ", - сказал Ермак.

Об этом он заявил в интервью изданию "Левый берег".

Руководитель ОП уверен, что украинский народ больше всего хочет мира в интересах Украины и на условиях Украины.

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Ермак подчеркнул, что этот мир предусматривает прекращение войны, возвращение наших территорий и наших людей.

"Поэтому, если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский - конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов ", - подчеркнул Ермак.

В то же время он уточнил, что запрос на встречу лидеров со стороны любого из четырех участников формата может поступить только после того, как можно будет сказать, что все парижские договоренности выполнены.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча глав государств Нормандское четверки-Украины, Франции, Германии и России. Тогда лидеры в том числе договорились продолжить работу в нормандском формате и провести следующую встречу на высшем уровне за 4 месяца.

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Украина, ОП, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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